Tokat'ta sağanak etkili oldu.
Kentte öğleden sonra kısa süreli yağmur yağdı. Sağanak sonrası Organize Sanayi Bölgesi'ndeki yolda su birikintisi oluştu.
İl genelindeki bazı bölgelerde de kısa süreli yağış görüldü.
Kaynak: AA
Tokat, Güncel, Son Dakika
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