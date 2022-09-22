Tokat'ta sağanak etkili oldu - Son Dakika
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Tokat'ta sağanak etkili oldu

22.09.2022 18:08
Tokat'ta sağanak etkili oldu

Tokat'ta sağanak etkili oldu.

Tokat'ta sağanak etkili oldu.

Kentte öğleden sonra kısa süreli yağmur yağdı. Sağanak sonrası Organize Sanayi Bölgesi'ndeki yolda su birikintisi oluştu.

İl genelindeki bazı bölgelerde de kısa süreli yağış görüldü.

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Kaynak: AA

Tokat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tokat'ta sağanak etkili oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tokat'ta sağanak etkili oldu - Son Dakika
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