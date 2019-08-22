Son Dakika Haberleri: Tokat'ta sağanak hayatı olumsuz etkiledi
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Tokat'ta sağanak hayatı olumsuz etkiledi

1 saat önce

TOKAT'ta akşam saatlerinde başlayan sağanak etkili oldu.

Tokat'ta sağanak hayatı olumsuz etkiledi, System.String[]

TOKAT'ta akşam saatlerinde başlayan sağanak etkili oldu. Kentte bazı iş yerlerini su bastı.

Kent merkezinde saat 20.00 sıralarında başlayan ve yaklaşık 30 dakika etkili olan sağnak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Gazi Osman Paşa Bulvarı üzerinde seyir halinde olan sürücülere zor anlar yaşatan yağış işyerlerini de etkiledi. Yüksek Kahvenin bulunduğu sokak üzerindeki 25 iş yerini su bastı. Sokak üzerinde bulunan bir fırındaki 100 çuval un kullanılamaz hale geldi. Yağmurun dinmesi ile esnaflar su basan dükkanlarını kendi imkanları ile temizlemeye çalıştı. Merkeze bağlı Güryıldız beldesinde ise sağanak yağış sele neden oldu. Belde içerisinden geçen derenin taşması sonucu kaldırımlar ve tarım arazileri zarar gördü.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 12:51 Kaynak: DHA
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