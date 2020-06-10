Tokat'ta sağanak hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika

Kent merkezinde yaklaşık 10 dakika süren sağanak yağmur yağışı sürücülere zor anlar yaşadı. Gaziosmanpaşa Bulvarında trafik durma noktasına gelirken, vatandaşlar yolun karşısına geçmekte zorlandı. Biranda kara bulutların kapladığı şehirde yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar duraklar ve iş yerlerinin kepenkleri altında bekledi. Şehrin bazı bölgelerinde su baskınlarına yol açan yağmur yağışı sonrasında belediye ekipleri çalışma başlattı. - TOKAT

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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