Zile ilçesinde saat 22.00'de başlayan sağanak hayatı olumsuz etkili oldu. Yaklaşık 2 saat süren yağış sonrasında yollarda su birikintileri oluşurken, bazı evleri su bastı. Sağanak nedeniyle ekili tarım arazileri de zarar gördü. Su basan evlerde ise Zile Belediyesi İtfaiye ekipleri evlerdeki suların tahliyesi için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

Zile, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Tokat'ta sağanak sonrası evleri su bastı - Son Dakika

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