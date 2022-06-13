Tokat'ta sağanak sonrası evleri su bastı - Son Dakika
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Tokat'ta sağanak sonrası evleri su bastı

13.06.2022 00:10
Tokat'ta sağanak sonrası evleri su bastı

TOKAT'ın Zile ilçesinde etkili olan sağanak sonrası bazı evlerin bodrum katlarını su bastı.

TOKAT'ın Zile ilçesinde etkili olan sağanak sonrası bazı evlerin bodrum katlarını su bastı. Zile Belediyesi İtafiye ekipleri su basan evlerde çalışma başlattı.

Zile ilçesinde saat 22.00'de başlayan sağanak hayatı olumsuz etkili oldu. Yaklaşık 2 saat süren yağış sonrasında yollarda su birikintileri oluşurken, bazı evleri su bastı. Sağanak nedeniyle ekili tarım arazileri de zarar gördü. Su basan evlerde ise Zile Belediyesi İtfaiye ekipleri evlerdeki suların tahliyesi için çalışma başlattı.


Tokat'ta sağanak sonrası evleri su bastı
Tokat'ta sağanak sonrası evleri su bastı
Tokat'ta sağanak sonrası evleri su bastı
Tokat'ta sağanak sonrası evleri su bastı
Tokat'ta sağanak sonrası evleri su bastı
YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Zile, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tokat'ta sağanak sonrası evleri su bastı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tokat'ta sağanak sonrası evleri su bastı - Son Dakika
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