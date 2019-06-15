Son Dakika Haberleri: Tokat'ta sağanak ve dolu, hayatı olumsuz etkiledi
Son Dakika Güncel Haber

Tokat'ta sağanak ve dolu, hayatı olumsuz etkiledi

1 saat önce

TOKAT'ta sağanak ve dolu nedeniyle ekili tarım arazileri zarar gördü.

Tokat'ta sağanak ve dolu, hayatı olumsuz etkiledi, System.String[]
TOKAT'ta sağanak ve dolu nedeniyle ekili tarım arazileri zarar gördü. Tokat- Turhal yolunda oluşan su birikintileri sürücülere zor anlar yaşattı. 
Tokat'ta saat 16.00 sıralarında başlayan sağanak, bir süre sonra doluya dönüştü. Söngüt ve Gürpınar köylerinde yağış nedeniyle tarım arazileri zarar gördü. Yaklaşık 1 saat süren yağış sonrasında arazilerin tamamen suyla kaplandığı gördü. Gürpınar köyünde çiftçilikle uğraşan Kazım Pişker suyla kaplanan mısır ekili tarlasını inceledi. Pişker, "Zararımızı şu anda tespit etmedik. Canımızı kurtardığımıza bakıyoruz" dedi. 
Ayrıca Söngüt köyünün yukarısındaki sulama kanalın taşması sonucu ise Tokat-Turhal yolunda 50 metrelik alan sular ve çamurlarla kaplandı. Yoldan geçmeye çalışan sürücüler zor anlar yaşadı. Tokat yönünden Turhal'a giden otomobil ise aynı yerde kaza yaptı. Yaralanan araç sürücüsü Hasan Aslan, çevredekiler tarafından otomobille Tokat Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
SÜRÜCÜLER AKARYAKIT İSTASYONUNA SIĞINDI
Tokat- Sivas yolu Çamlıbel beldesi mevkinde de sağanak etkili oldu. Yaklaşık 30 dakika etkili olan yağış karayolu trafiğini olumsuz etkiledi. Sivas'tan Tokat'a giden araçlar sağanakta ilerleyemeyince sürücüler yol üzerinde bulunan akaryakıt istasyonuna sığındı. Yaklaşık 30 araç, yağmur durana kadar burada bekledi. Yağmurun durmasıyla araçlar yollarına devam etti.


- Tokat
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 06:55 Kaynak: DHA
Gürpınar, Turhal, Tokat, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mansur Yavaş'tan öğrencilere müjde! Evlerde kullanılan suya yüzde 50 indirim yapılacak Soylu'dan İmamoğlu'na: Sen önce Beylikdüzü'nde başladığın camiyi bitir YKS sırasında kalp krizi geçiren genç, hayatını kaybetti İBB, 'makam aracı' iddialarına yanıt verdi: Hizmet için kullanılıyor

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.6.2019 20:14:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tokat'ta sağanak ve dolu, hayatı olumsuz etkiledi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]