Tokat'ta sağanak yağış etkili oldu - Son Dakika
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Tokat'ta sağanak yağış etkili oldu

11.06.2022 21:41

Tokat'ta sağanak yağış etkili oldu Tokat'ta sağanak yağışı ve fırtına hayatı olumsuz yönde etkiledi.

Tokat'ta sağanak yağış etkili oldu

TOKAT - Tokat'ta sağanak yağışı ve fırtına hayatı olumsuz yönde etkiledi.

Tokat kent merkezinde akşam saatlerinde hava sıcaklıklarını düşmesi ile birlikte sağanak yağış etkili oldu. Yaklaşık 10 dakika süren yağışın ardından yollarda su birikintileri oluştu. Otomobil sürücüleri yollarda ilerlemekte güçlük çekti. İşyerlerine sığınan vatandaşlar yağmurun dinmesini bekledi. Yağmur yağışı ile birlikte fırtına ağaçların devrilmesine neden oldu. Sulusaray ilçesi, Turhal ve Niksar kara yolu üzerinde devrilen ağaçlar ekiplerin ve vatandaşların yardımı ile kaldırıldı. Kısa süreli elektrik kesinleri yaşandı.

Tokat'ta sağanak yağış etkili oldu
Tokat'ta sağanak yağış etkili oldu
Tokat'ta sağanak yağış etkili oldu
Tokat'ta sağanak yağış etkili oldu
Tokat'ta sağanak yağış etkili oldu

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tokat'ta sağanak yağış etkili oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tokat'ta sağanak yağış etkili oldu - Son Dakika
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