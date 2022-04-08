Tokat'ta Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencileri beyaz önlük giydi - Son Dakika
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Tokat'ta Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencileri beyaz önlük giydi

08.04.2022 13:51
Tokat'ta Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencileri beyaz önlük giydi

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümünde öğrenim gören 140 öğrenci, beyaz önlük giydi.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümünde öğrenim gören 140 öğrenci, beyaz önlük giydi.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bekir Süha Parlaktaş, TOGÜ Taşlıçiftlik Kampüsü 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi Milli İrade Salonu'nda düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Sağlık Bilimleri Fakültesinin bugünlere gelmesinde emeği olan öğretim üyelerine teşekkür ederek, "İnsanların kaybettiği yeteneklerine tekrar kavuşması için fizyoterapi ve rehabilitasyon kritik öneme sahip. Öğrencilerimize kendilerini geliştirmelerini tavsiye ediyorum." dedi.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Funda Demirtürk de fizyoterapi ve rehabilitasyonun çoğunlukla uzun zamana yayıldığını anlatarak, "Yoğun sabır, özveri ve emek gerektiriyor. Bu süreçte fizyoterapistler, birçok hastanın iyileşmesine katkıda bulunarak hayatlarına dokunuyor. Aslında kendi yaşam felsefelerini de oluşturuyorlar. Tevazu ve şükran duygularıyla mutlu birer insan olmayı öğreniyorlar." diye konuştu.

Konuşmaların ardından öğrencilere beyaz önlük giydirildi.

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Sağlık Bilimleri Fakültesi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Rehabilitasyon, Tokat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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