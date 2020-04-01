Tokat'ta sağlık çalışanları öğretmenevinde misafir edilecek - Son Dakika

TOKAT'ta öğretmenevi ve kamuya ait sosyal tesisler, koronavirüs salgınına karşı fedakarca görev yapan sağlık çalışanlarına tahsis edildi. Hastalığı aile bireylerine bulaştırma riski bulunan sağlık personeli, bu tesislerden ücretsiz şekilde faydalanabilecek.

Tokat'ta koronavirüs salgınına yönelik alınan önlemler kapsamda, öğretmenevi, kamuya ait sosyal tesisler ücretsiz olarak sağlık çalışanlarına tahsis edildi. Koronavirüs salgını sürecinde en riskli gruplar içerisinde bulunan sağlık çalışanlarının güvenli ve rahat bir ortamda konaklaması hedeflendi.Sağlık çalışanlarının koronavirüs ile mücadelede en önemli aktörlerden olduğunu ifade eden İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali, "Mücadelenin en önemli aktörleri hiç şüphesiz sağlık personelimiz. Bu mücadeleyi yürütürken sağlık personelimiz aynı zamanda büyük risk ve tehdit altında. Bu riski ve tehdidi ailelerine taşımamak içinde evlerine gitmeme kararı aldılar. Biz de Valiliğimizin talimatı ile öğretmen evimizi sağlık personelimize tahsis ettik. Sağlık personelimiz bu mücadeleyi büyük bir fedakarlıkla ailesinden uzak kalarak yapıyor. Biz de onlara faydalı olmayı düşündük. Öğretmenevine başka hiç kimseyi almıyoruz, tamamen sağlık personelimize tahsis ettik. Bu mücadele süresince öğretmenevimiz artık sağlık personelimizin evi. Umarım rahat ederler. Cenab-ı Hak hepsini muvaffak etsin. Mücadelelerinden dolayı hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Buraya geldiklerinde sağlık personeli olduklarını bildirmeleri yeterli. Hemen boş olan odamıza yerleştiriyoruz. Başka bir şey yapmalarına gerek yok. Öğretmenevimizde 98 sağlık personelimiz kalacak. 98 kapasitenin tamamını onlara tahsis ettik" diye konuştu.