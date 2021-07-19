Sağlık çalışanlarından "Kovid-19 aşısı olalım" videosuTokat'ta sağlık çalışanlarından "Kovid-19 aşısı olalım" videosu - Son Dakika

İl Sağlık Müdürlüğünce hazırlanan ve 6 sağlık çalışanının birbirlerine Kovid-19 aşısı yaptığı video, sosyal medya hesaplarından yayınlandı.

İl Sağlık Müdürlüğünce hazırlanan ve 6 sağlık çalışanının birbirlerine Kovid-19 aşısı yaptığı video, sosyal medya hesaplarından yayınlandı.

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