TOKAT'TA SAĞLIK EKİPLERİ KÖYLERDE AŞI ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR - Son Dakika

TOKAT'ta koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında sağlık ekipleri, il merkezine gelemeyecek durumda olanlar için köyleri dolaşarak vatandaşlara aşı yapıyor.

Tokat İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde koronavirüs ile mücadele kapsamında aşılama çalışmaları devam ediyor. Kent merkezi haricinde ilçe ve bağlı köyler için oluşturulan mobil sağlık ekipleri, hem aşı yaparken, bir yandan da aşı karşıtlarını ikna çalışmalarını sürdürüyor. Merkeze bağlı Kadıvakfı köyüne giden ekipler, burada aşı uygulaması yaptı.

Köylerde aşılama çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Tokat İl Sağlık Müdürlüğü Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Ahmet Bahadır Uçar "Aile hekimlerimiz mobil aşı ekibimiz ile birlikte hareket ediyor. Köylerde yaşayan vatandaşlarımızı yüksek oranda aşılamaya çalışıyorlar. İlimizde aşıya karşı ilgi güzel. Toplum Sağlığı Merkezi ve Aile hekimlerimiz 'Bu şehre mavi yakışır' kampanyası kapsamında aşılamaya devam edecekler. Şu anda ilimizde, aşılama oranı yüzde 74.9. Bu akşam inşallah maviye geçeceğiz" dedi.

Köy sakinleri ise mobil aşı ekiplerinin gelmesinden memnun olduklarını ifade etti.