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Tokat'ta sağlık ekipleri okullarda öğrencilere Kovid-19 aşısı yapıyor - Son Dakika

Tokat'ta sağlık ekipleri okullarda öğrencilere Kovid-19 aşısı yapıyor

14.01.2022 14:57
Tokat'ta sağlık ekipleri okullarda öğrencilere Kovid-19 aşısı yapıyor

Tokat'ta İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, okullara giderek öğrencilere yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı uyguluyor.

Tokat'ta İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, okullara giderek öğrencilere yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı uyguluyor.

Sağlık ekipleri, Milli Piyango İhya Balak Fen Lisesi'ne giderek, ailelerince izin verilen öğrencilere Kovid-19 aşısı yaptı.

İl Sağlık Müdürü Öner Nergiz, AA muhabirine, kent genelinde Kovid-19 aşılama çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Tokat'ta vaka sayılarının son dönemde azaldığını belirten Nergiz, "Bunun temel nedeni aşı, vatandaşın aşıya olan ilgisi. İlimizde aşılamada hedef nüfusumuz 488 bin. Bunun birinci dozda yüzde 85'ini, ikinci dozda da yüzde 82'sini aşıladık." dedi.

Kent genelinde 120 aşılama noktası bulunduğuna işaret eden Nergiz, "27 de mobil aşılama ekibimiz var. Mobil ekiplerimizle aşıyı köylere, vatandaşlarımızın ayağına götürüyoruz. Kent merkezimizdeki iş yerlerine de giderek vatandaşlarımızı aşılıyoruz. Aşılama oranımızı artırmayı hedefliyoruz. Hedefimiz yüzde 100 aşılama oranına ulaşmak. Birinci doz aşısı olmayan 70 bin vatandaşımız var. Vatandaşlarımızı aşı noktalarına bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Nergiz, okullarda da aşılama çalışması yürüttüklerini vurgulayarak, "12-18 yaş arası hedef nüfusun olduğu okullarda aşı bilgilendirme çalışması yaptık. Akabinde velilere formlar gönderdik. e-Nabız'dan aşı tanımladılar. Sağlık ekiplerimiz giderek okullarda aşı yapıyor. Bunda da bir başarı elde ettik. İlimizde gençlerimiz istediğimiz noktada değildi. Şimdi aşılanıyorlar." diye konuştu.

Tokat Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık, İlaç ve Tıbbi Cihaz Hizmetleri Başkan Yardımcısı Cihat Zülfüoğulları ise sağlıklarını korumak için okullara giderek öğrencilere aşı yaptıklarını kaydetti.

"Ailemi yoğun bakımda görmek istemediğim için aşımı oldum"

Aşı uygulanan öğrencilerden Esmanur Yılmaz ise gerek eğitimlerinin devamı gerekse sağlıkları açısından okullarda aşılama çalışmasını çok güzel bulduğunu belirterek, "Ailemi yoğun bakımda görmek istemediğim için aşımı oldum. Sizleri de aşı olmaya davet ediyorum. Çok güzel uygulama, mahrum kalmasınlar." dedi.

Öğrencilerden Zehra Nur da hastaneye gitmek yerine okullarına gelerek kendilerini aşı yaptıkları için yetkililere teşekkür etti.

Tokat'ta sağlık ekipleri okullarda öğrencilere Kovid-19 aşısı yapıyor
Tokat'ta sağlık ekipleri okullarda öğrencilere Kovid-19 aşısı yapıyor
Tokat'ta sağlık ekipleri okullarda öğrencilere Kovid-19 aşısı yapıyor
Tokat'ta sağlık ekipleri okullarda öğrencilere Kovid-19 aşısı yapıyor

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İl Sağlık Müdürlüğü, Milli Piyango, Tokat, Aşı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tokat'ta sağlık ekipleri okullarda öğrencilere Kovid-19 aşısı yapıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tokat'ta sağlık ekipleri okullarda öğrencilere Kovid-19 aşısı yapıyor - Son Dakika
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