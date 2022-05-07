Tokat'ta sahibinin elinden kaçıp çukura düşen ineği itfaiye kurtardı - Son Dakika
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Tokat'ta sahibinin elinden kaçıp çukura düşen ineği itfaiye kurtardı

07.05.2022 20:09
Tokat'ta sahibinin elinden kaçıp çukura düşen ineği itfaiye kurtardı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde sahibinin elinden kaçarak çukura düşen ineği itfaiye ekipleri kurtardı.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde sahibinin elinden kaçarak çukura düşen ineği itfaiye ekipleri kurtardı.

Saffet Erbağı'ya ait inek, sahibinin elinden kaçarak Erek Mahallesi Yüceyar mevkisindeki 3 metrelik çukura düştü.

Kendi imkanlarıyla hayvanı çıkaramayan Erbağı, Erbaa Belediyesi itfaiyesinden yardım istedi.

Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu çukura düşen inek kurtarılarak sahibine teslim edildi.

YORUMLAR
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12'nci kattan 11'inci kata düşen kedinin kurtarılmasını film izler gibi izlediler 12'nci kattan 11'inci kata düşen kedinin kurtarılmasını film izler gibi izlediler

İtfaiye, Tokat, İnek, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tokat'ta sahibinin elinden kaçıp çukura düşen ineği itfaiye kurtardı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tokat'ta sahibinin elinden kaçıp çukura düşen ineği itfaiye kurtardı - Son Dakika
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