Son Dakika Haberleri: TOKAT'TA SAHTE DİNAMİT DÜZENEKLİ VE SİLAHLI KUYUMCU SOYGUNU
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TOKAT'TA SAHTE DİNAMİT DÜZENEKLİ VE SİLAHLI KUYUMCU SOYGUNU

1 saat önce

TOKAT'ın Zile ilçesinde motosikle kasklı şüpheli, silah ve sahte dinamit düzeneği ile tehdit ettiği kuyumcudan 200 bin lira değerinde altın gasp ederek kaçtı.

TOKAT'ın Zile ilçesinde motosikle kasklı şüpheli, silah ve sahte dinamit düzeneği ile tehdit ettiği kuyumcudan 200 bin lira değerinde altın gasp ederek kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Zile ilçesinde Adnan Menderes Caddesi'nde Mustafa Özdoğan'a ait kuyumcu dükkanının önüne gelen motosikletli şüpheli, başındaki kaskla içeri girdi.
Üzerinde sahte dinamit düzeneğini masaya koyan zanlı, çalışanlara tabanca doğrultup altınları istedi. Vitrindeki yaklaşık 200 bin lira değerindeki altını çantasına dolduran soyguncu geldiği motosikletle kaçtı. Çalışanların ihbarı üzerine kuyumcuya gelen polis ekipleri, zanlının bıraktığı dinamit düzeneğinin sahte olduğunu ve alçıdan yapıldığını belirledi. Soygun anı iş yerinin güvenlik kameralarına yansırken, görüntüleri izleyen polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
TOKAT'TA SAHTE DİNAMİT DÜZENEKLİ VE SİLAHLI KUYUMCU SOYGUNU
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 03:40 Kaynak: DHA
Zile, Güncel
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