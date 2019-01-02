Tokat'ta Sahte Para Operasyonu
42 dakika önce
Tokat'ta yolcu otobüsünde yapılan aramada 16 bin 500 liralık sahte banknot ele geçirildi, iki kişi gözaltına alındı.
Tokat
'ta yolcu otobüsünde yapılan aramada 16 bin 500 liralık sahte banknot ele geçirildi, iki kişi gözaltına alındı.
Tokat Emniyet Müdürlüğü
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri, Turhal
ilçesindeki uygulama noktasında bir yolcu otobüsünü durdurdu.
Ekipler, Ş.U.K ve H.K. isimli şüpheli şahısların üzerinde, iki farklı seri numaralı 50'şer liralık 330 sahte banknot ele geçirdi. Söz
konusu 2 kişi gözaltına alındı.
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 01:30 Kaynak: AA
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