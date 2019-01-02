Son Dakika Haberleri: Tokat'ta Sahte Para Operasyonu

Tokat'ta Sahte Para Operasyonu

42 dakika önce

Tokat'ta yolcu otobüsünde yapılan aramada 16 bin 500 liralık sahte banknot ele geçirildi, iki kişi gözaltına alındı.

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Tokat'ta yolcu otobüsünde yapılan aramada 16 bin 500 liralık sahte banknot ele geçirildi, iki kişi gözaltına alındı.

Tokat Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Turhal ilçesindeki uygulama noktasında bir yolcu otobüsünü durdurdu.

Ekipler, Ş.U.K ve H.K. isimli şüpheli şahısların üzerinde, iki farklı seri numaralı 50'şer liralık 330 sahte banknot ele geçirdi.

Söz konusu 2 kişi gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 01:30 Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Tokat, Güncel
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