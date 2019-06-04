Son Dakika Haberleri: Tokat'ta Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı
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Tokat'ta Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı

15 dakika önce

TOKAT'ta tarihi Takiyeciler Camisi'nde Sakal-ı Şerif'i ziyarete açıldı.

Tokat'ta Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı, System.String[]
TOKAT'ta tarihi Takiyeciler Camisi'nde Sakal-ı Şerif'i ziyarete açıldı. Vatandaşlar, Sakal-ı Şerif'i öpebilmek ve görüntü alabilmek için birbirleriyle yarıştı.
Sakal-ı Şerif, Arefe günü kent merkezinde bulunan tarihi Takiceyiler Camisi'nde ziyarete açıldı. Yatsı namazı sonrası görevliler tarafından muhafaza edildiği kutusundan tekbirlerle çıkarıldı. Sergilenen kutsal emaneti gören vatandaşlar duygu dolu anlar yaşadı. Salavat ve dualar eşliğinde Sakalı Şerif'i görmenin heyecanını yaşayanların bazıları bu anı cep telefonları ile kaydetti. Sakal-ı Şerif'i, görmenin mutluluğunu yaşayan vatandaşlar, hemen sonrasında şükür namazı kıldı. 


- Tokat
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 12:13 Kaynak: DHA
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