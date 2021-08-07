Tokat'ta saman balyalarının tutuşturduğu iki ev yandı - Son Dakika

Tokat'ta saman balyalarının tutuşturduğu iki ev yandı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde çıkan yangında 2 ev zarar gördü.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde çıkan yangında 2 ev zarar gördü. Endikpınar köyünde Hüseyin Keskin'e (62) ait tek katlı evin önünde bulunan saman balyaları tutuştu. Kısa sürede evi saran alevler yan taraftaki Bayram Çetiner'e ait 3 katlı evin çatısına da sıçradı. Evde bulunan ve dumanı fark eden Keskin ailesi itfaiye ekiplerine haber verdi. Vatandaşlar ahırlardaki samanları ve çatılardaki kurumuş tütünleri yanan bölgelerden uzaklaştırmaya çalışırken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa süre içerisinde yangına müdahale etti. Yangın yaklaşık bir saatlik çalışma sonucu söndürülen yangında Çetiner'e ait evin çatısı yanarken, Keskin'e ait evde büyük çapta hasar oluştu.

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