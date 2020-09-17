Tokat'ta sanayi sitesi olağan genel kurulunda gerginlik - Son Dakika

Tokat'ta Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi olağan genel kurulunda yaşanan gerginliğin büyümesini polis önledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kooperatif binası bahçesinde yapılan kongrede Burhan Kıral ve mevcut başkan Fehmi Çankaya aday oldu.

İki grup arasında başlayan tartışma sonucunda gerginlik yaşandı.

Polis ekipleri araya girerek tarafları yatıştırdı.

Yaşanan gerginlik ve polisin müdahalesi cep telefonu kameralarına yansıdı.