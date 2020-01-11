Tokat'ta şap nedeniyle hayvan pazarları kapatıldı - Son Dakika
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Tokat'ta şap nedeniyle hayvan pazarları kapatıldı

7 saat önce

Tokat'ın Niksar ilçesinde bir işletmede bazı hayvanlarda şap hastalığı bulgularına rastlanması nedeniyle tedbir amaçlı olarak il geneldeki canlı hayvan pazarları kapatıldı.

Tokat'ta şap nedeniyle hayvan pazarları kapatıldı, System.String[]

Tokat'ın Niksar ilçesinde bir işletmede bazı hayvanlarda şap hastalığı bulgularına rastlanması nedeniyle tedbir amaçlı olarak il geneldeki canlı hayvan pazarları kapatıldı.


Tokat'ın Niksar ve Erbaa ilçelerinde 'koyun çiçeği' hastalığı nedeni ile canlı hayvan pazarları kapalı tutulurken, Niksar ilçesinde bir işletmede bir küçükbaş hayvanda şap bulguları görüldü. İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce tedbir amaçlı işletme kapatılırken, küçükbaş hayvanlardan numune alınarak laboratuvara gönderildi. Tedbir amaçlı olarak il genelinde canlı hayvan pazarları kapatılarak ilaçlama çalışması başlatıldı.


Tokat Ziraat Odası Başkanı Ahmet Dökülen, şap hastalığından dolayı telef olan hayvan bulunmadığını söyledi. İşletmeden alınan numunelerin sonucuna göre şap hastalığı olup olmadığının netlik kazanacağını ifade eden Dökülen, ilaçlamalar ve alınacak önlemlerin ardından durum değerlendirmesi yapılarak canlı hayvan pazarlarının açılıp açılmayacağına karar verileceğini kaydetti. - TOKAT

Niksar, Erbaa, Tokat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 05:27 Kaynak: İHA
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