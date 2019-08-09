Son Dakika Haberleri: Tokat'ta şehir içi ulaşım bayramın ilk 2 günü ücretsiz
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Tokat'ta şehir içi ulaşım bayramın ilk 2 günü ücretsiz

52 dakika önce

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, kentte Kurban Bayramı'nın ilk 2 günü şehir içi ulaşımının ücretsiz olacağını bildirdi.

Tokat'ta şehir içi ulaşım bayramın ilk 2 günü ücretsiz, System.String[]
Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, kentte Kurban Bayramı'nın ilk 2 günü şehir içi ulaşımının ücretsiz olacağını bildirdi.

Eyüp Eroğlu, yaptığı yazılı açıklamada, 2 gün sonra Kurban Bayramı'nı kutlamaya başlatacaklarını ifade ederek, vatandaşların bayramını kutladı.
Kentte arefe günü mezarlık ziyareti yapacak vatandaşlarımız için otobüs seferlerinin ücretsiz yapılacağını anlatan Eroğlu, "Arefe günü mezarlığa gidecek olan araçlar Cumhuriyet Meydanı'ndan hareket edecek ve bu araçlarda mezarlığa gider levhası olacak. Mezarlıkların temizlikleri de tamamlandı. Tokat'ta tüm mezarlıkların ve şehitliğimizin temizliği zaten düzenli olarak yapılıyor. Kurban bayramı dolayısıyla da yine mezarlıklar vatandaşlarımızın ziyaretine hazır hale getirildi." dedi.
Eroğlu, şehirde bayram dolayısıyla bayramın birinci ve ikinci günü de toplu taşıma hizmetinin ücretsiz verileceğini kaydetti.
Kurban Bayramı, Tokat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 06:28 Kaynak: AA
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