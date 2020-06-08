Tokat'ta şehirler arası otobüs terminali hizmet vermeye başladı - Son Dakika

Tokat'ta, şehirler arası otobüs terminali hizmet vermeye başladı.

4 Nisan 2020 tarihinden itibaren yaklaşık 2 aydır süren seyahat kısıtlaması nedeniyle kapalı olan şehirler arası otobüs terminalinde vatandaşların gönül rahatlığı ile seyahat edebilmeleri için belediye ekipleri çalışmalarını titizlikle yürütüyor.

Tokat Belediyesi ekipleri terminal içerisinde ve çevresinde her türlü bakım onarım çalışmasını yaparak, halkın rahat bir şekilde beklemeleri ve seyahat edebilmeleri için terminali hazır hale getirdi.



Ayrıca halkın şehirler arası otobüs terminalini huzurlu bir şekilde kullanabilmeleri için yolcu indirme bindirme alanlarında, bilet satış bürolarında, mescitte, bekleme salonlarında ve tuvaletlerde yoğun bir şekilde temizlik ve dezenfekte çalışmaları yapıldı. Bu çalışmalara periyodik aralıklarla devam edileceği bildirildi.