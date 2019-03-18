Son Dakika Haberleri: Tokat'ta Şehit Mezarlarına Karanfil

Tokat'ta Şehit Mezarlarına Karanfil

1 saat önce

TOKAT'ta 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104'üncü yıl dönümü dolayısıyla, şehitlerin mezarlarına karanfil bırakıldı.

Tokat'ta Şehit Mezarlarına Karanfil, System.String[]
TOKAT'ta 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104'üncü yıl dönümü dolayısıyla, şehitlerin mezarlarına karanfil bırakıldı.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104'üncü yıl dönümü dolayısıyla Tokat Şehitliği'nde tören düzenlendi. Törene Vali Ozan Balcı, Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ve protokol üyelerinin yanı sıra şehit aileleri ve vatandaşlar katıldı. Tören çelenk sunumu, saygı duruşu ve saygı atışının ardından İstiklal Marşı okunması ile başladı. Ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu.

Piyade Yüzbaşı Çağlar Halli'inin günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından protokol üyeleri, şehit aileleri ve vatandaşlar şehitlerin mezarlarına karanfil bıraktı. Tören, İl Müftüsü Ömer Faruk Bilgili tarafından edilen dua ile son buldu.

- Tokat

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 10:20 Kaynak: DHA

Çanakkale, Tokat, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Merkez Bankasının Brüt Yüzde 12 Kar Payı Ödemesi Bugün Başlıyor Erdoğan'ın Sağ Kolu Olan Şehit Erol Olçok'un Eşi: Şehitleri Kaça Sattınız? İbrahim Kalın İnce Osman Ağıdı'nı Seslendirdi Papağana İşkence Uygulayan Murat Özdemir, Acun Ilıcalı'dan Özür Diledi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.3.2019 12:04:40. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tokat'ta Şehit Mezarlarına Karanfil
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]