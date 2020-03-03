Tokat'ta, şehitler için 5 bin kişilik helva dağıtıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tokat'ta, şehitler için 5 bin kişilik helva dağıtıldı - Son Dakika

Tokat'ta, şehitler için 5 bin kişilik helva dağıtıldı

7 saat önce

TOKAT esnafı, Suriye'nin İdlib kentinde rejim tarafından düzenlenen saldırılarda şehit olan 34 asker için 5 bin kişilik helva dağıttı.

Tokat'ta, şehitler için 5 bin kişilik helva dağıtıldı, System.String[]

TOKAT esnafı, Suriye'nin İdlib kentinde rejim tarafından düzenlenen saldırılarda şehit olan 34 asker için 5 bin kişilik helva dağıttı.

Kent merkezinde esnaf, İdlib'de rejim tarafından gerçekleştirilen saldırılarda şehit olan 34 asker için Yeraltı Çarşısı'nda helva yaptı. Çarşıya kurulan ocaklarda hazırlanan 250 kilo helva, yaklaşık 3 saat içinde yapıldıktan sonra ikindi namazı sonrası dağıtıldı.

Kent merkezinde lokanta işleten Ahmet Turan Turgut, "Ben her zaman kandil günlerinde geçmişlerimiz için helva yapıyorum. Arkadaşlarım 'Hep kandilde helva yapıyorsun. Şehitlerimiz için yapmaz mısın?" deyince ben de düşündüm, yapmaya karar verdim. Şehit söz konusu olunca biz de Tokatlıyız, meydanda büyük bir şekilde yapalım, dedik. Gereken izinleri aldıktan sonra üzerimize bu vazifeyi görev aldık. Büyüklerimiz de destek oldu sağ olsun. Mevlam inşallah kabul eder çünkü vatan için şehit oldular" dedi.


Suriye, İdlib, Tokat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 05:33 Kaynak: DHA
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