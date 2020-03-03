Tokat'ta, şehitler için 5 bin kişilik helva dağıtıldı - Son Dakika

TOKAT esnafı, Suriye'nin İdlib kentinde rejim tarafından düzenlenen saldırılarda şehit olan 34 asker için 5 bin kişilik helva dağıttı.

Kent merkezinde esnaf, İdlib'de rejim tarafından gerçekleştirilen saldırılarda şehit olan 34 asker için Yeraltı Çarşısı'nda helva yaptı. Çarşıya kurulan ocaklarda hazırlanan 250 kilo helva, yaklaşık 3 saat içinde yapıldıktan sonra ikindi namazı sonrası dağıtıldı.