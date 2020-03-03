Tokat'ta şehitler için helva dağıtıldı - Son Dakika

Tokat'ta şehitler için helva dağıtıldı
6 saat önce
Tokat Belediyesi tarafından İdlib'de rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan askerler için 5 bin kişiye helva dağıtıldı.
Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 05:00 Kaynak: AA
Tokat Belediyesi tarafından İdlib'de rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan askerler için 5 bin kişiye helva dağıtıldı.
Belediye tarafından Yeraltı Çarşısı üzerinde öğleden sonra 4 kişilik bir ekip helva hazırlamaya başladı.
İkindi namazını müteakip zabıta ekipleri tarafından 5 bin kişiye helva dağıtıldı.
Helva dağıtımına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
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