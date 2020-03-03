Tokat'ta şehitler için helva dağıtıldı - Son Dakika

Tokat Belediyesi tarafından İdlib'de rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan askerler için 5 bin kişiye helva dağıtıldı.

Belediye tarafından Yeraltı Çarşısı üzerinde öğleden sonra 4 kişilik bir ekip helva hazırlamaya başladı.

İkindi namazını müteakip zabıta ekipleri tarafından 5 bin kişiye helva dağıtıldı.

Helva dağıtımına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.