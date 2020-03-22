Tokat'ta semt pazarında maske dağıttılar - Son Dakika
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Tokat'ta semt pazarında maske dağıttılar

6 saat önce

TOKAT'ta zabıta ekipleri, semt pazarında esnafa ve alışveriş yapanlara maske dağıttı.

Tokat'ta semt pazarında maske dağıttılar, System.String[]

TOKAT'ta zabıta ekipleri, semt pazarında esnafa ve alışveriş yapanlara maske dağıttı. Ekipler, İçişleri Bakanlığı'nın sokağa çıkma yasağı uyguladığı 65 yaş üstü kişileri de kimlik kontrolü yaparak evlerine gitmeleri için uyardı.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan, Dünya Sağlık Örgütü'nün 'pandemi' olarak nitelendirdiği koronavirüs salgınının Türkiye'de görülmesinin ardından, vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla önlemler alınmaya devam ediyor. Önlemler kapsamında, Tokat Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri de semt pazarında pazarcılara ve müşterilere koruyucu maske dağıttı. Ayrıca ekipler semt pazarında kimlik kontrol yaprak 65 yaş üstünde olanları evlerine gitmeleri yönünde uyardı.

Tokat Belediyesi Zabıta Müdürü Mehmet Akif Erten, halkın sağlığı için çalıştıklarını ifade ederek, "Tokat Belediye Başkanımız Eyüp Eroğlu'nun talimatlarıyla Zabıta Müdürlüğü olarak hem esnaflarımızın hem de vatandaşlarımızın sağlıklı alışveriş yapmalarını sağlamak amacıyla ekiplerimiz ile maske dağıtımı gerçekleştirdik. Genel olarak kurallara uyuluyor. Herkese teşekkür ederim. Öte yandan 65 yaş üstü dışarı çıkan vatandaşlarımızı uyararak da evlerine gitmeleri hakkında bilgilendirmede yapıyoruz" dedi.

'BEKLE BEKLE USANIYORUM'

Yasağa rağmen dışarı çıkan Osman Akgül (75) zabıta ekiplerinin "Amca sizin dışarı çıkmamanız lazım. Sağlınız için" yönündeki uyarısına "Burayı bir dolaşayım dedim. Evde kimse yok. Bekle bekle usanıyorum. Eş yok, bir şey yok. 2 kilo elma alıyım da evime gideyim, vakit geçsin istedim" karşılığı verdi.


İçişleri Bakanlığı, Zabıta, Tokat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 12:03 Kaynak: DHA

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