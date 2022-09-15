Tokat'ta servis minibüsüyle kamyonet çarpıştı, 11'i öğrenci 14 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Tokat'ta servis minibüsüyle kamyonet çarpıştı, 11'i öğrenci 14 kişi yaralandı

15.09.2022 19:56
Tokat'ta servis minibüsüyle kamyonet çarpıştı, 11'i öğrenci 14 kişi yaralandı

Tokat'ta servis minibüsüyle kamyonetin çarpışması sonucu 11'i öğrenci 14 kişi yaralandı.

Tokat'ta servis minibüsüyle kamyonetin çarpışması sonucu 11'i öğrenci 14 kişi yaralandı.

Kent merkezinden Ulaş köyüne öğrenci taşıyan Nurseli Ekinci (66) idaresindeki 60 AAP 674 plakalı servis minibüsü ile Halil Gürsoy (47) yönetimindeki 60 TR 646 plakalı kamyonet, Tokat- Turhal kara yolu Ulaş köyü kavşağında çarpıştı.

Kazada sürücülerle kamyonette bulunan Tufan Harmancı (41) ve 11 öğrenci yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

İl Jandarma Komutanı Albay Bahri Bostancı, kaza yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.

YORUMLAR
500
Tokat'taki trafik kazaları KGYS kameralarına yansıdı Tokat'taki trafik kazaları KGYS kameralarına yansıdı Tokat'ta İlköğretim Haftası kutlandı Tokat'ta İlköğretim Haftası kutlandı
Kaynak: AA

Ekinci, Turhal, Tokat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tokat'ta servis minibüsüyle kamyonet çarpıştı, 11'i öğrenci 14 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
19:36 Avrupa'daki mücadele öncesi Sivasspor'un formaları kayboldu! Temsilcimiz alternatif forma ile sahaya çıkacak
19:13 Türkiye Kupası'nda renkli görüntüler! Sedyeden düşen futbolcu kahkahalara boğuldu
19:05 Azerbaycan çatışmalarda 400 Ermeni askerinin öldürüldüğünü duyurdu
18:51 Trabzonspor, Avrupa Ligi'ndeki ilk 3 puanı için sahada! İşte temsilcimizin Kızılyıldız maçındaki ilk 11'i
18:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine CHP'den sert eleştiri: Dört çocuğundan Türkiye'de okuyan yok
18:17 "Vali militan, kaymakam militan" sözleri nedeniyle CHP'li Berhan Şimşek'e adli para cezası verildi
18:14 Hadise'nin boşanma davası açtığı Dinçerler'in eski paylaşımları tepkilerin odağına yerleşti
18:10 Hadise ve Mehmet Dinçerler cephesinden yeni hamle! Tüm sosyal medya hesaplarını kapattı
17:59 Şampiyonlar Ligi'nde Neymar'ın gol sevincine kart gösteren hakemin maç sonunda özür dilediği ortaya çıktı
17:52 Avrupa ülkesi enerji krizine çözüm için Türkiye'den güney koridorunu kullanmayı talep etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.09.2022 19:56:08. #1.11#
SON DAKİKA: Tokat'ta servis minibüsüyle kamyonet çarpıştı, 11'i öğrenci 14 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement