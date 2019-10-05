Son Dakika Haberleri: Tokat'ta sevgi evlerindeki çocuklar piknikte buluştu
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Tokat'ta sevgi evlerindeki çocuklar piknikte buluştu

1 saat önce

Tokat Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı çocuk sevgi evlerinde kalan çocuklar için piknik programı düzenlendi.

Tokat'ta sevgi evlerindeki çocuklar piknikte buluştu, System.String[]

Tokat Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı çocuk sevgi evlerinde kalan çocuklar için piknik programı düzenlendi.

Gümünek Mesire Alanı'nda yapılan piknikte çocuklar, müzik eşliğinde halay çekerek gönüllerince eğlendi.

Bazı çocuklar sportif aktivitilere katılırken bazıları ise yumurta taşıma, çuval içinde koşma, sandalye kapma ve halat çekme oyunları oynadı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mahmut Özdemir, yaptığı açıklamada, çocukların okul döneminde motivasyonunu attırmak, birbiri ile bağlarını güçlendirmek istediklerini söyledi.

Sevgi evlerinde kalan çocukların başarılı olmasını arzuladıklarını belirten Özdemir, "Her çocuğumuzu farklı spor branşlarına yönlendiriyoruz. İstedikleri spor dalında başarılı olması için destekliyoruz. Bu tür organizasyonlar çocuklarımız arasındaki bağların güçlenmesine ve farklı kurumlarda kalan çocukların tanışmasına vesile oluyor. Bu yıl ikincisini yaptığımız pikniği geleneksel hale getirip her yıl yapmayı planlıyoruz." dedi.

Tokat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 05:36 Kaynak: AA
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