Seyir halindeki araçta yangın çıktı - Son Dakika

Tokat'ın Erbaa ilçesinde seyir halindeki hafif ticari araçta yangın çıktı.
Ümit Can yönetimindeki 05 HR 264 plakalı hafif ticari aracın, D-100 kara yolu Karanlıkdere mevkisinde seyir halindeyken motor kısmından önce duman ardından alevler çıkmaya başladı.
Durumu fark eden Can, aracını yol kenarına çekerek Erbaa Belediyesi İtfaiye ekiplerine haber verdi. Bölgeye giden ekiplerin yaklaşık 30 dakikalık çalışma sonrasında yangın söndürüldü.
Araç, yangın sonucu kullanılamaz hali geldi.
Kaynak: AA
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