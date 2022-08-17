Kokoreççinin bıçakladığı market sahibi kurtarılamadı - Son Dakika
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Kokoreççinin bıçakladığı market sahibi kurtarılamadı

17.08.2022 13:10
Kokoreççinin bıçakladığı market sahibi kurtarılamadı

TOKAT'ta seyyar kokoreççi Ufuk A. (29), iş yerinin önünde satış yaptığı gerekçesiyle kendisini uyaran market sahibi Yılmaz Koçboğa'yı (30) bıçakladı.

TOKAT'ta seyyar kokoreççi Ufuk A. (29), iş yerinin önünde satış yaptığı gerekçesiyle kendisini uyaran market sahibi Yılmaz Koçboğa'yı (30) bıçakladı. Koçboğa, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün gece Niksar ilçesi Kayapaşa Mahallesi Ünye Caddesi'nde meydana geldi. Market işleten Yılmaz Koçboğa ile iddiaya göre iş yerinin önünde seyyar tezgahta kokoreç satan Ufuk A. arasında tartışma çıktı. Koçboğa, marketinin önünü kapattığı gerekçesiyle kokoreççinin burada satış yapmamasını istedi. Tartışmanın büyümesiyle Ufuk A., tezgahındaki bıçakla Koçboğa'yı ağır yaraladı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Koçboğa, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay yerinden kaçan Ufuk A.'nın yakalanması için çalışma başlatıldı.


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Kaynak: DHA

Ünye Caddesi, Niksar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kokoreççinin bıçakladığı market sahibi kurtarılamadı - Son Dakika

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