UNESCO'nun kültür miras listesinde, serinlemek isteyenler bu mağaraya akın ediyor - Son Dakika
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UNESCO'nun kültür miras listesinde, serinlemek isteyenler bu mağaraya akın ediyor

25.08.2022 10:43

Tokat'ta sıcaktan bunalan vatandaşlar, UNESCO'nun kültür miras listesinde yer alan Ballıca mağarasına akın ediyor.

UNESCO'nun kültür miras listesindeki Ballıca Mağarası, serinlemek isteyenlerin akınına uğradı

TOKAT - Tokat'ta sıcaktan bunalan vatandaşlar, UNESCO'nun kültür miras listesinde yer alan Ballıca Mağarası'na akın ediyor.

Tokat'ın Pazar ilçesinde bulunan Ballıca Mağarası, sıcaklardan bunalan yeri ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Sıcaklığın gün içerisinde 35 dereceye çıktığı Tokat'ta vatandaşlar 17 dereceye düşen Ballıca Mağarası'na girerek serinliyor. Mağara girişinden itibaren gelen soğuk hava içeri girenleri rahatlatırken vatandaşlar aşağı inerek tamamen serinliyor.

"Mağaraya gelen ziyaretçilerimiz burada serinleyebiliyor"

Mağara hakkında bilgiler veren Ballıca Mağarasın Rehberlik yapan Mehmet Ülkü, "Şuan mağaranın dışı oldukça sıcak. Dışarda 30-35 derece bir sıcaklık var. Mağaraya gelen ziyaretçilerimiz burada serinleyebiliyor. Çünkü mağaranın içerisi 17 derece ile 24 derece sıcaklık oluyor. Aslında mağaralarda sıcaklık değişmiyor değişen sadece hava hareketleri. Mağara içerisi dışarıya oranla yazın serin olduğundan mağara içerisinde alçalan hava hareketleri görülüyor, hava basıncı mağara tabanına düşüyor ve mağara serin oluyor. Bu durun kış mevsimlerinde tam tersi oluyor. Kış mevsimlerinde mağara sıcaklığı dışarıya oranla sıcak olduğundan dolayı mağara içerisinde yükselen hava hareketleri meydana geliyor, hava basıncı mağara tavanına çıkıyor ve mağara sıcak oluyor. Serinlemek isteyen vatandaşlar mağaramıza geliyor, yaz mevsimlerinde ziyaretçi sayımız daha fazla oluyor. Ballıca mağarası gerek yurt içinden gerekse yurt dışından çok sayıda ziyaretçi ağırlıyor " dedi.

Vatandaşlar ise mağaraya gelerek serinlediklerini söyledi.

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Kaynak: İHA

Ballıca Mağarası, Tokat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel UNESCO'nun kültür miras listesinde, serinlemek isteyenler bu mağaraya akın ediyor - Son Dakika

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