Tokat'ta şiddetli rüzgar ve sağanak tarım arazilerine zarar verdi - Son Dakika

Tokat'ın merkezinde ve Turhal ilçesinde öğleden sonra şiddetli rüzgar ve sağanak etkili oldu.

Tokat merkezde sağanak etkili olurken, kısa süreli dolu yağışı, bazı bölgelerdeki tarım arazilerine zarar verdi.

Turhal ilçe merkezinde şiddetli rüzgar nedeniyle ağaçlar devrildi, yağmur nedeniyle su baskınları yaşandı.

Turhal Belediyesi ekipleri Merkez Camii bahçesinde ve Yavşan Caddesi üzerinde devrilen ağaçları keserek kaldırdı.

İlçede yarım saat etkili olan sağanak nedeniyle Alparslan Türkeş Bulvarı altgeçidinde su baskını oluştu.

Polis ekipleri araçların geçişine kontrollü olarak izin verdi.

İlçede etkili olan şiddetli rüzgar ve yağmur bir iş yeri sahibi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.