Son Dakika Haberleri: Tokat'ta Sıfır Atık Projesi Kapsamında Bez Çanta Dağıtıldı

Tokat'ta Sıfır Atık Projesi Kapsamında Bez Çanta Dağıtıldı

1 saat önce

Erbaa Kaymakamlığı "Sıfır Atık Projesi" kapsamında üzerinde bağ yaprağı deseninin olduğu bez çanta dağıttı.

Erbaa Kaymakamlığı "Sıfır Atık Projesi" kapsamında üzerinde bağ yaprağı deseninin olduğu bez çanta dağıttı.

Erbaa Kaymakamı Bülent Karacan, israfın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması,oluşan atık miktarının azaltılması ve naylon poşet kullanılmanın en az seviyeye indirgenmesi için başlatılan "Sıfır Atık Projesi" kapsamında vatandaşlara ücretsiz bez çanta dağıttı.

Çarşamba Pazarı'nda Erbaa İlçe Emniyet Müdürü Erol Alkan ile vatandaşlara üzerinde "Erbaa Yaprağın Başkenti" yazan bez çantaları dağıtan Karacan, esnafla sohbet etti.

Karacan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Hükümetimizin ve Sayın Cumhurbaşkanımızın uygulamaları doğrultusunda naylon poşet kullanımının engellenmesi, azaltılması kapsamında biz Erbaa Kaymakamlığı olarak üzerinde Erbaa yaprağının modeli olan bez çantalar yaptırdık bunu pazarda vatandaşlarımıza, insanlarımıza dağıttık. Amacımız naylon poşet kullanımını azaltmak, engellemek. Doğayı, çevreyi korumak için böyle bir uygulama yaptık." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 02:45 Kaynak: AA

Yenikadinda Gösterme, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD'den Kargoyla Uyuşturucu Getirten Kimyager Gözaltına Alındı Kredi Borcunu Ödemek İstiyor Ancak Ortada Banka Yok

Alişan, Bir Takipçisinin Sünnet Yorumuna Verdiği Cevapla Herkesi Şaşırttı Çöp Konteynerindeki Vahşetin Sırrı Çözüldü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.2.2019 16:19:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tokat'ta Sıfır Atık Projesi Kapsamında Bez Çanta Dağıtıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]