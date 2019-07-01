Tokat'ta silah kaçakçılığı operasyonu
1 saat önce
Tokat'ın Erbaa ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi yakalandı.
Tokat
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 12:33 Kaynak: AA
'ın Erbaa
ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi yakalandı.
Tokat Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi
ekipleri, yaptıkları çalışmada H.N'da kaçak silah bulunduğunu belirledi. Polis
ekipleri, şüphelinin evi ve aracında yaptıkları aramada dört ruhsatsız tabanca ile 2 şarjör ele geçirdi.
Gözaltına alınan H.N, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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