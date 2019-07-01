Son Dakika Haberleri: Tokat'ta silah kaçakçılığı operasyonu
Son Dakika Güncel Haber

Tokat'ta silah kaçakçılığı operasyonu

1 saat önce

Tokat'ın Erbaa ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi yakalandı.

Tokat'ta silah kaçakçılığı operasyonu, System.String[]
Tokat'ın Erbaa ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi yakalandı.
Tokat Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları çalışmada H.N'da kaçak silah bulunduğunu belirledi.
Polis ekipleri, şüphelinin evi ve aracında yaptıkları aramada dört ruhsatsız tabanca ile 2 şarjör ele geçirdi.

Gözaltına alınan H.N, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 12:33 Kaynak: AA
silah kaçakçılığı, operasyon, erbaa, tokat, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Şehrin en işlek caddesinde rezalet! Otomobilin içinde fuhuş İstanbul'da bin adrese eş zamanlı asayiş operasyonu! Model Deniz Akkaya, fiziğiyle takipçilerinden tam not aldı! Benzine 27 kuruş zam bekleniyor

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.7.2019 14:18:16. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tokat'ta silah kaçakçılığı operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]