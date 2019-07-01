Tokat'ta silah kaçakçılığı operasyonu
1 saat önce
Tokat'ta silah kaçakçılığına yönelik operasyonda 4 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Tokat
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 02:17 Kaynak: İHA
'ta silah kaçakçılığına yönelik operasyonda 4 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre; Tokat İl Emniyet Müdürlüğü
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri, Erbaa
ilçesinde koordineli olarak çalışma yaptı. H.N. isimli şüpheli şahsın aracında ve ikametinde yapılan aramalarda 4 adet ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 4 adet şarjör ele geçirildi. 6136 SKM suçundan gözaltına alınan şahıs sevk edildiği adli makamlar tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - TOKAT
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