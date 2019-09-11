Son Dakika Haberleri: Tokat'ta silah kaçakçılığı operasyonu
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Tokat'ta silah kaçakçılığı operasyonu

31 dakika önce

Tokat'ın Niksar ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Tokat'ta silah kaçakçılığı operasyonu, System.String[]

Tokat'ın Niksar ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Derindere köyünde bir kişinin elinde kaçak silah olduğu bilgisini aldı.

Jandarma ekiplerinin evde yaptığı aramada 5 av tüfeği, fişek, bir ruhsatsız tabanca, 98 tabanca fişeği ve 2 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Olayla ilgili şüpheli gözaltına alındı.

Niksar, Tokat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 12:52 Kaynak: AA
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