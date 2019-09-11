Tokat'ta silah kaçakçılığı operasyonu

Tokat'ın Niksar ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Derindere köyünde bir kişinin elinde kaçak silah olduğu bilgisini aldı.

Jandarma ekiplerinin evde yaptığı aramada 5 av tüfeği, fişek, bir ruhsatsız tabanca, 98 tabanca fişeği ve 2 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Olayla ilgili şüpheli gözaltına alındı.