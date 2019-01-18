Tokat'ta Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 15 Gözaltı

TOKAT merkezli 3 ilde silah kaçakçılarına yönelik yapılan eşzamanlı operasyonlarda 15 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 9 tabanca, 7 av tüfeği ve çok sayıda mermi ele geçirildi. Tokat
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Tokat, Çorum
ve Amasya
illerinde silah kaçakçılarına karşı eş zamanlı operasyon düzenledi. Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda; 2 baretta marka tabanca, 1 Glock
marka tabanca, 1 Sigsauer marka tabanca, 1 Browning marka tabanca, 1 HS-9 marka tabanca, 1 Bernardelli marka tabanca, bulundurma ruhsatı farklı ikamette olan 2 Sarsılmaz marka tabanca, 7 av tüfeği, 3 kuru sıkı tabanca, 26 tabanca şarjörü, bin 486 tabanca mermisi, 237 av tüfeği fişeği, 1 muşta ele geçirildi. Gözaltına alınan 15 şüpheli İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.
- Tokat