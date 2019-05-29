Son Dakika Haberleri: Tokat'ta silah ve sahte dinamitle kuyumcu soygunu
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Tokat'ta silah ve sahte dinamitle kuyumcu soygunu

1 saat önce

Tokat'ın Zile ilçesinde motosiklet kaskı takan şüpheli, tehdit ettiği kuyumcudan 200 bin lira değerinde altın gasbederek kaçtı.

Tokat'ta silah ve sahte dinamitle kuyumcu soygunu, System.String[]
Tokat'ın Zile ilçesinde motosiklet kaskı takan şüpheli, tehdit ettiği kuyumcudan 200 bin lira değerinde altın gasbederek kaçtı.
Alınan bilgiye göre, Adnan Menderes Caddesi'nde, motosikletle Mustafa Özdoğan'a ait kuyumcu dükkanının önüne gelen şüpheli, başındaki kaskla içeri girdi.
Üzerinde saat olan sahte dinamiti masaya koyan zanlı, çalışanlara silah doğrultup altınları istedi. Vitrindeki yaklaşık 200 bin lira değerindeki altını çantasına dolduran soyguncu geldiği motosikletle kaçtı.
Çalışanların ihbarı üzerine kuyumcuya gelen polis ekipleri, zanlının bıraktığı dinamitin sahte olduğunu ve alçıdan yapıldığını belirledi.
Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alan polis, görgü tanıklarının ifadelerine başvurdu.
Zanlının yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatıldı.
Soygun anı ise iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 02:10 Kaynak: AA
Zile, Tokat, Güncel
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