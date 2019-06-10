Son Dakika Haberleri: Tokat'ta silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
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Tokat'ta silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

8 saat önce

Tokat'ta aracında silahlı saldırıya uğrayan sürücü hayatını kaybetti, yanındaki kişi yaralandı.

Tokat'ta silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı, System.String[]
Tokat'ta aracında silahlı saldırıya uğrayan sürücü hayatını kaybetti, yanındaki kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Kemalpaşa köyünde İnan Genç (36), aracı ile seyir halindeyken silahlı saldırıya uğradı.
Genç, olay yerinde hayatını kaybetti, araçta bulunan K.K. (22) ayağından yaralandı.
Yaralı, ambulansla Tokat Devlet Hastanesine kaldırıldı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Genç'i vuranın M.G. (32) olduğunu belirledi.
Gözaltına alınan M.G, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 05:05 Kaynak: AA
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