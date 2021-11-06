Tokat'ta sis etkili oldu - Son Dakika

Tokat'ta sis etkili oldu

TOKAT'ta sabah saatlerinde sis etkili oldu.

TOKAT'ta sabah saatlerinde sis etkili oldu. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uygulama noktalarında sürücüleri uyardı. Tokat'ta yoğunluğunu artıran sis, özellikle Tokat- Turhal ve Tokat- Sivas kara yolunda görüş mesafesini düşürdü. Sabah saatlerinde sis farlarını açarak ilerlemeye çalışan sürücüler, görüş mesafesinin 30 metreye kadar düşmesi nedeniyle zor anlar yaşadı. Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ise yaşanabilecek kazalara karşı sürücülere uyarılarda bulunuldu. Yapılan uygulamalarda vatandaşların kurallara uygun ve dikkatli bir şekilde trafikte seyretmeleri istendi.



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