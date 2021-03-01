Tokat'ta, sokak hayvanları için parklara 'mamamatik' konuldu - Son Dakika
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Tokat'ta, sokak hayvanları için parklara 'mamamatik' konuldu

01.03.2021 19:09
Tokat'ta, sokak hayvanları için parklara 'mamamatik' konuldu

TOKAT Belediyesi tarafından sokak hayvanlarının yem ve su ihtiyaçlarını giderebilmeleri için şehrin farklı noktalarına 'mamamatik' yerleştirildi.

TOKAT Belediyesi tarafından sokak hayvanlarının yem ve su ihtiyaçlarını giderebilmeleri için şehrin farklı noktalarına 'mamamatik' yerleştirildi.

Tokat Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmayla, sokakta yaşamını sürdüren kedi ve köpeklerin rahat bir şekilde yem ve su ihtiyaçlarını giderebilmeleri için şehrin farklı noktalarına mamamatik yerleştirildi. İçilen boş ambalajların, giriş haznesine yerleştirilmesi ile mama haznesine bir miktar mamanın dökülmesi şeklinde işleyen mamamatik ile geri dönüşüm desteklenirken, hayvan sevgisi bilinci de oluşturuluyor.Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, "Mamamatiklerin ilkini, belediyemize ait Hıdırlık Sosyal Tesisleri önüne yerleştiriyoruz. Gerek köpeklerimizin, gerekse kedilerimizin ihtiyacı olan mamaları buradan giderecekleri bir alandan bahsediyoruz. Burada iki şeyi önemsemiş olduk, hem sıfır atık hem de geri dönüşüm noktasında pet şişelerin tekrar kullanımını amaçladık. Bu geri dönüşüm sayesinde, kedilerimizin, köpeklerimizin mama ihtiyaçlarını gidermiş oluyoruz. Yapılması gereken şey çok basit, bir içecek içtiğimizde boş şişesini, mamamatiğimize atıyoruz ve yem haznesine mama dökülmesini sağlıyoruz. Aynı zamanda da, su haznesinden su takviyesi de yapabiliyoruz. Sonuçta, sokaktaki kedilerimiz, köpeklerimiz buradan istifade etmiş oluyor. Köpekler, kediler ve tüm hayvanlar; Allah'ın bize emaneti. Onlar, bizim dostlarımız. Bu noktada bize düşen görev de her zaman onlara sahip çıkmak ve onlara her türlü imkanı sağlamaktır. Biz Tokat Belediyesi olarak kurumsal bir şekilde bunu çok önemsiyoruz" dedi.


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Kaynak: DHA

Tokat Belediyesi, Veteriner, Tokat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tokat'ta, sokak hayvanları için parklara 'mamamatik' konuldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tokat'ta, sokak hayvanları için parklara 'mamamatik' konuldu - Son Dakika
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