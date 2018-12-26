Son Dakika Haberleri: Tokat'ta Sokak Hayvanları İçin Parklara Yem Bırakıldı

Tokat'ta Sokak Hayvanları İçin Parklara Yem Bırakıldı

6 dakika önce

Tokat Belediyesi ekipleri, kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle sokak hayvanları için kentteki parklara yem bıraktı.

Tokat'ta Sokak Hayvanları İçin Parklara Yem Bırakıldı, System.String[]
Tokat Belediyesi ekipleri, kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle sokak hayvanları için kentteki parklara yem bıraktı.

Geceden itibaren etkili olan kar yağışı sonrası Tokat Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri kentteki parklarda bulunan barınaklara kedi ve köpek maması ile yem bıraktı. Etkinliğe katılan Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu da ekipler ile birlikte parka bıraktı. Her mevsimin kendine göre güzellikleri olduğunu belirten Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Sabah saat 05.00'den itibaren ekiplerimiz kar ile mücadele çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah hiçbir problem yaşamadan kar ile mücadelemizi yürütüyoruz. Tabi bunun yanında hayvanlarımızı da düşünmemiz lazım. Tokatımızın bir çok noktasında ekiplerimiz kuşlar, köpekler ve kedilerimizin bu havalarda aç kalabileceği düşüncesiyle yem, mama ve su yerleştiriyoruz. Çünkü onlar bizlere Allah'ın emanetleri dedi.

Başkan Eroğlu, bu sırada parkta bulunan çocuklarla da kartopu oynadı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 03:58 Kaynak: DHA

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