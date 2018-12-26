Son Dakika Haberleri: Tokat'ta Sokak Hayvanlarına Yem Bırakıldı

Tokat'ta Sokak Hayvanlarına Yem Bırakıldı

1 saat önce

Tokat'ta etkili olan kar yağışının ardından yem bulmakta zorlanan sokak hayvanları için barınaklara ve doğaya yem ve mama bırakıldı.

Tokat'ta Sokak Hayvanlarına Yem Bırakıldı, System.String[]
Tokat'ta etkili olan kar yağışının ardından yem bulmakta zorlanan sokak hayvanları için barınaklara ve doğaya yem ve mama bırakıldı.

Tokat Belediyesi tarafından şehrin bir çok noktasında bulunan barınaklara kedi ve köpek maması ile yem bırakıldı. Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmaya katılan Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, sokak hayvanları için barınaklara yem bıraktı. Yemleme çalışmasının olumsuz hava koşulları etkili olduğu süreç boyunca devam edeceğini ifade eden Başkan Eroğlu,"Tokat'ımızın bir çok noktasında ekiplerimiz kuşlar, köpekler ve kedilerimizin bu havalarda aç kalabileceği düşüncesiyle yem, mama ve su yerleştiriyoruz. Çünkü onlar bizlere rabbimizin emanetleri." dedi.

Tokat'ta karla mücadele ekiplerinin teyakkuzda olduğunu ifade eden Başkan Eroğlu,"Her mevsimin kendine göre güzellikleri var. Sabah saat 05.00'den itibaren ekiplerimiz kar ile mücadele çalışmalarına devam ediyor. İnşallah hiçbir problem yaşamadan kar ile mücadelemizi yürütüyoruz." diye konuştu.

Başkan Eroğlu, ayrıca okulların tatil olması nedeni parklarda eğlenen çocuklarla kar topu oynadı. - TOKAT

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 04:42 Kaynak: İHA

Tokat, Güncel
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