Tokat'ta sokak sağlıklaştırmaları devam ediyor - Son Dakika

Tokat'ta sokak sağlıklaştırmaları devam ediyor

22.03.2021 17:03
Tokat'ta sokak sağlıklaştırmaları devam ediyor, System.String[]

Tokat Belediyesi, "Sokak Sağlıklaştırma Projesi" kapsamında Bey Sokak, Beyhamam Sokak, Halit Sokak'ın yanı sıra tarihi Bağdat Caddesi'nde de çalışma başlattı.

Tokat Belediyesi, "Sokak Sağlıklaştırma Projesi" kapsamında Bey Sokak, Beyhamam Sokak, Halit Sokak'ın yanı sıra tarihi Bağdat Caddesi'nde de çalışma başlattı.

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, çalışmaları yerinde inceledi.

Tokat'ın o güzel sokaklarını, sembol noktalarını restore etmeye, ortaya çıkarmaya yönelik çalışmalara hızlı bir şekilde devam ettiklerini anlatan Eroğlu, "Geçtiğimiz yıllarda yaptığımız meydan çalışmaları, son yıllarda yapmış olduğumuz sokak sağlıklaştırma çalışmaları ile o eski Tokat'ın en güzel caddeleri, sokakları gerçekten de gün yüzüne çıkmaya başladı. Bunun devamında da Behzat Caddemiz, önceden Bağdat Caddesi dediğimiz bölgede de çalışmalarımıza başladık. Burası Tokat'ın eskiden kalbi olan bölgelerimizden birisiymiş. Çalışmamızın ilk etabını önce kaldırımlarını, altyapısını akabinde döşeyeceğimiz küp taşlar ile kısa sürede bitireceğimizi öngörüyorum. Yani 20 gün gibi bir süre içinde altyapı anlamındaki çalışmaları tamamlayacağız. Sonrasında ise burada içlerinde tescilli binada bulunan yaklaşık 50 binamızın cephe düzenleme ve restorasyon çalışmalarını yürüteceğiz. Tek tip camekan ve levhalar ile çok güzel bir alanı şehrimize kazandıracağız. Yine aynı şekilde esnaflarımızda daha göze hoş gelen mekanlarda faaliyetlerine devam etmiş olacaklar." dedi.

Çalışmalara aralık vermeden devam ettiklerini belirten Eroğlu, şunları kaydetti:

"Tarihi Bey Sokağı'mızdayız. Birçok tarihi şahsiyetimize ev sahipliği yapmış, şimdilerde ise şehrimizin turizmine her anlamda destek veren bir bölge. Bu bölgemiz ile ilgili çalışmalarımıza geçen sene başlamıştık. Öncelikle binalarımızın restorasyonu ile ilgili çalışmalarımızı yürüttük ve hemen hemen yüzde 50'sini de tamamladık. Yine aynı şekilde bu bölgemizin yanında bulunan Beyhamam Sokağı'mızda da çalışmalarımız devam edecek. Tabii özellikle bu bölgemizde büyük bir altyapı problemimiz vardı. Şimdi ise hem alt yapısını, hem de üst yapısını baştan yapıyoruz. ve en geç mayıs ayına kadar burayı tamamlamış olacağız. Biz Behzat bölgemizi çok önemsiyoruz. Burası içinde Saat Kulesi'nin, Yüksek Kahve'nin, Behzat Camii'nin, Mevlevihane'nin ve birçok sivil mimarinin olduğu bir bölge. Saat Kulesi Meydanı'mızı, Demokrasi Meydanı'mızı da yine bu bölgede hayata geçireceğiz. Arzumuz 2022 sonunda bu 2 projemizi de tamamlamak. Şimdiden bu güzelliği hayal edebiliyorum. Birlikte, çok güzel bir Behzat'ı oluşturacağız."

Tokat Belediyesi, Eyüp Eroğlu, Bağdat, Tokat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tokat'ta sokak sağlıklaştırmaları devam ediyor - Son Dakika


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