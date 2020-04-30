Tokat'ta sosyal mesafeli 1 Mayıs kutlaması - Son Dakika

Hak-İş ve Hizmet-İş Sendikası Tokat İl Başkanlığınca, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri alınarak tören düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, Hak-İş ve Hizmet-İş Sendikası Tokat İl Başkanı Resul Demir ve üyeleri sosyal mesafeyi koruyarak toplandı.

Törende basın bildirisini okuyan Demir, Türkiye'nin bütün emekçileri, emeklileri, işsizleri, yoksulları, kadınları, erkekleri, gençleri, yaşlıları, engellileri, meslek sahipleri ve sivil toplum kuruluşları olarak, tüm dünya emekçileriyle birlikte yine 1 Mayıs için birlikte olduklarını söyledi.

Koronavirüs salgını nedeni ile kitlesel kutlama imkanı olmasa da, ekranlarda, illerin meydanlarında ve her

yerde olduklarını belirten Demir, "Hak-İş olarak, 23 Nisan 'da Milli Mücadele'mizin 100. yılını tüm teşkilatımız ve emekçilerimiz ile İstiklal Marşı'mızı okuyarak büyük bir coşkuyla kutladık. Yine aynı gece başlayan rahmet, bereket ve mağfiret ayı ramazan ayının milletimiz ve tüm İslam alemi için hayırlara vesile olmasını diliyoruz." dedi.

Üyeler, basın bildirisinin ardından dağıldı.