Başkan hırsızları kendi elleriyle yakaladı - Son Dakika
Üye Girişi

Başkan hırsızları kendi elleriyle yakaladı

23.08.2022 17:27
Başkan hırsızları kendi elleriyle yakaladı

Tokat'ta sosyal tesislere giren 3 hırsız, vatandaşların dikkatinden kaçmadı, haber verilen başkan hırsızları kendi elleriyle yakaladı.

Tokat'ta sosyal tesislere giren 3 hırsız, vatandaşların dikkatinden kaçmadı, haber verilen başkan hırsızları kendi elleriyle yakaladı.

Edinilen bilgilere göre, olay, Tokat'ın Başçiftlik ilçesi Belediye Sosyal Tesislerinde meydana geldi. Vatandaşlar belediyeye ait sosyal tesiste bulunan üç şüpheli fark edip, Başçiftlik Belediye Başkanı Murat Tunçel'e haber verdi. Başkan Tunçel ise üç hırsızı kendi elleriyle yakalayarak jandarma ekiplerine teslim etti. Tunçel, hırsızlar sosyal tesise yaklaşık 500 bin TL zarar verdiğini açıkladı. Ekipler olayla ilgili inceleme başlattı.

"Şu an zararımız en az beş yüz bin TL"

Başçiftlik Belediye Başkanı Murat Tunçel, yaptığı açıklamada, "Ben Belediye binasındaydım. Bir arkadaşımız şahıslar arabaya bir şeyler yüklerken görmüş, bana arabanın plakasını gönderdi ben de hemen jandarmaya haber verip olay yerine gittim. Gittiğimde şahısların kalorifer kazanıyla uğraştıklarını gördüm. Beni görünce panikleyip kaçmaya çalıştılar. Ben arabamı önlerine çekerek gitmelerini engelledim. O esnada jandarma ekipleri geldi. Yakaladığım 3 sahsıda jandarmaya teslim ettim. Şu anda da ekipler olay yerinde inceleme yapıyor. İçerideki petekleri de sökmüşler. Şu an zararımız en az beş yüz bin TL "dedi. - TOKAT

YORUMLAR
500
Kaynak: İHA

Murat Tunçel, Başçiftlik, Jandarma, Tokat, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Başkan hırsızları kendi elleriyle yakaladı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kırım'ın Ukrayna'ya iadesi uluslararası hukukun gereğidir
16:48 Sosyal medyada gündem olmuştu! Eskişehir'de kılıçla gezen 3 kişinin film seti çalışanı olduğu anlaşıldı
16:10 Erşan Kuneri ve Gibi'nin oyuncusu Necat Bayar izleyicileri uyardı: İzlerken eğlenmiyorsanız kapatın
16:04 Konyaspor-Fenerbahçe maçı Eskişehir Yeni Atatürk Stadyumu'nda oynanacak
15:50 Rusya'nın aradığı Ukraynalı Natalya Vovk ile ilgili Estonya'dan açıklama geldi: Ülkemizde saklanmıyor
15:50 Lavrov'dan Türkiye'ye askeri harekat resti: Suriye'de askeri bir gerilim kesinlikle kabul edilemez
15:29 Timsah, kafesine giren adamı kovaladı! Yavaş kalması facianın önüne geçti
15:15 "Göreve abdestli çıkın" diyen Bakan Soylu'ya Halk TV sunucusu Payzin'den tepki: Burası laik bir ülke unuttu galiba
15:12 Bakan Soylu, Silivri'de bıçak ve satırla iki polisi yaralayan saldırgan hakkında konuştu: Bildiğimiz bir tip
15:04 ABD'den Ukrayna'daki vatandaşlarına acil uyarı: Ülkeden hemen ayrılın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.08.2022 17:31:16. #1.13#
SON DAKİKA: Başkan hırsızları kendi elleriyle yakaladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement