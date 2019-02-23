Son Dakika Haberleri: Tokat'ta Spor Seferberliği

Tokat'ta Spor Seferberliği

50 dakika önce

Türkiye'ye örnek ve öncü olması beklenen Spor Tokat projesi kapsamında spor seferberliği başlatıldı.

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Türkiye'ye örnek ve öncü olması beklenen Spor Tokat projesi kapsamında spor seferberliği başlatıldı.

Tokat'ta başlatılan Spor Tokat projesine Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'da spor malzemesi desteği verdi. Tokat Valiliği himayesinde Tokat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde İl geneli tüm Kamu Kurum Kuruluşları, Belediyeler ve Sivil Toplum Kuruluşları işbirliğinde, "Sağlık Sporda, Spor Tokat'ta " sloganıyla; başlatılan Spor Tokat'ın ile ilin her kademesinde eğitimini sürdüren çocuk ve gençlere yetenek ve istekleri doğrultusunda en az bir spor branşıyla tanışmaları, spor kültürünün tabana yayılmasıyla, ruhen ve bedenen sağlıklı nesiller yetiştirerek, çocukların ve gençlerin sporu bir yaşam felsefesi haline getirmeleri, her türlü bağımlılık ile kötü alışkanlıktan uzak durmaları, obeziteye karşı mücadeleye öncülük edilmesi amaçlanıyor. Spor Tokat Projesi ile branşlarına göre yetenekli çocukların keşfedilerek Gençlik ve Spor İl ve İlçe Müdürlükleri bünyesinde kurulan ve faaliyete geçirilen spor kulüplerinde lisanslı olarak çalışmalarına devam ederek, il ve ülke sporuna yeni şampiyonlar yetiştirilmesi hedefleniyor. - TOKAT

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 05:08 Kaynak: İHA

Milli Eğitim Müdürlüğü, Mehmet Kasapoğlu, Türkiye, Tokat, Spor
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