Tokat'ta "StudentTeacher Autonomy in ELT" etkinliği düzenlendi - Son Dakika

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde (TOGÜ) 30. yılı etkinlikleri kapsamında Yabancı Diller Yüksekokulu ve Oxford Universty Press işbirliği ile "StudentTeacher Autonomy in ELT" etkinliği gerçekleştirildi.

15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi Milli İrade Salonu'nda yapılan etkinliğe, Yabancı Diller Yüksekokul Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Uğur Ada, müdür yardımcıları Dr. Öğretim Üyesi Serap Işık, Dr. Öğretim Üyesi Züleyha Ünlü, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Açılış konuşması yapan Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Uğur Ada, üniversitelerinin 30. yıl etkinlikleri kapsamında Universty Press ile ortaklaşa düzenlenen programa yoğun katılım gösterilmesinden oldukça memnun olduğunu belirterek tüm katılımcılara teşekkürlerini iletti.

Etkinlikte, Ufuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdulvahit Çakır, Kazakistan Zhubanov Üniversitesinden Doç. Dr. Zhazira Bekzhanova (TOGÜ İngilizce Öğretmenliği bölümünde misafir öğretim üyesi) ve Çukurova Üniversitesi'nden Oxford Universty Press öğretmen eğiticisi Olha Kunt dinleyicilerle söyleşi gerçekleştirdi.

Etkinlik sonrası yapılan çekilişte 20 katılımcıya çeşitli hediyeler verildi.