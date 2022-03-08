Tokat'ta sulama kanalına devrilen araçtaki kadın ve 2 oğlu yaralandı - Son Dakika

Tokat'ta sulama kanalına devrilen hafif ticari araçtaki kadın ile 2 çocuğu yaralandı.

Orhan Uçkun (34) idaresindeki 60 ABC 653 plakalı hafif ticari araç, Tokat- Turhal kara yolu Taşlıçiftlik mevkisinde kontrolden çıkıp bariyere çarptıktan sonra sulama kanalına devrildi.

Kazada sürücünün eşi Songül (29) ile oğulları Korhan (5) ve Kayhan Uçkun (1) yaralandı. Yaralılar, ambulansla Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.