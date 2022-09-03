Hurdaya dönen kamyondan yaralı olarak kurtuldu

Tokat'ta sulama kanalına uçarak hurdaya dönen kamyonun şoförü kazayı yaralı olarak atlattı.

Edinilen bilgiye göre kaza; Tokat merkeze bağlı Kömeç köyünde meydana geldi. Yeni sanayi sitesine dolgu malzemesi taşıyan Göktuğ S. (26) idaresindeki kamyon yokuş aşağı yolda ilerlerken sürücünün kontrolünden çıktı. Yoldan çıkan toprak yüklü kamyon sulama kanalına uçtu. Burnu üzerine çakılan hafriyat kamyonun sürücüsü araçta sıkıştı. Tarlada çalışan kadınların ihbarı üzerine olay yerine kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Tokat Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışması ile şahıs bulunduğu yerden güçlükle çıkartıldı. Ağır yaralanan sürücü sağlık ekipleri tarafından ambulansla Tokat Gaziosmanpaşa Üniversite Hastanesine sevk edildi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Yaralıya ilk müdahaleyi yapan Tıp Fakültesi öğrencisi Betül Deniz, "Bilinci açıktı, söylediklerime cevap verebiliyordu. Aracı kabinine sıkışmıştı, bizim tarafımızdan çıkartılabilecek gibi değildi. Etraftakileri uzaklaştırdım. O an yapılabilecek en mantıklı şey buydu. Ekipler geldi kısa sürede müdahale etti" diye konuştu. - TOKAT