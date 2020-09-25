Tokat'ta, sulama kanalında kadın cesedi bulundu - Son Dakika

Tokat'ta, sulama kanalında kadın cesedi bulundu

TOKAT'ta sulama kanalında kimliği belirlenemeyen bir kadın cesedi bulundu.

Tokat'ta, sulama kanalında kadın cesedi bulundu, System.String[]

TOKAT'ta sulama kanalında kimliği belirlenemeyen bir kadın cesedi bulundu. Polis ekipleri cesedin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.Olay, akşam saatlerinde kent merkezi Yeniyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalledeki sulama kanalı yanından geçen bir kişi, su içerisinde kadın cesedi olduğunu fark etti. İhbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, cesedi ilk görüldüğü yerden yaklaşık 100 metre ileride kanaldan çıkarttı. Olay yerine gelen polis ekiplerinin yaptığı ilk incelemede cesedin üzerinde her hangi bir kimlik bulunmadı. Yapılan incelemenin ardından ceset otopsi yapılmak üzere Tokat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Cesedin kimliğini belirlemek için araştırma başlatıldı. Vücudunda har hangi bir darbe izine rastlanmayan kadının kanala düşerek boğulmuş olabileceği ihtimali değerlendiriliyor.


Tokat'ta, sulama kanalında kadın cesedi bulundu
Tokat'ta, sulama kanalında kadın cesedi bulundu
Tokat'ta, sulama kanalında kadın cesedi bulundu
Tokat'ta, sulama kanalında kadın cesedi bulundu
Tokat'ta, sulama kanalında kadın cesedi bulundu
Tokat'ta, sulama kanalında kadın cesedi bulundu
Tokat'ta, sulama kanalında kadın cesedi bulundu

Yeniyurt, Polis, Tokat, Kadın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 17:21 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Tokat'ta, sulama kanalında kadın cesedi bulundu - Son Dakika

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