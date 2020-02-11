Tokat'ta, Sultan 2. Abdülhamid vefatının 102. yılında anıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tokat'ta, Sultan 2. Abdülhamid vefatının 102. yılında anıldı - Son Dakika

Tokat'ta, Sultan 2. Abdülhamid vefatının 102. yılında anıldı

6 saat önce

Tokat'ta Sultan 2. Abdülhamid Han'ın vefatının 102. yılı dolayısıyla anma programı düzenlendi.

Tokat'ta, Sultan 2. Abdülhamid vefatının 102. yılında anıldı, System.String[]

Tokat'ta Sultan 2. Abdülhamid Han'ın vefatının 102. yılı dolayısıyla anma programı düzenlendi.

26 Haziran Atatürk Kültür Sarayı'nda Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Tokat Temsilciliğince düzenlenen program, İstiklal Marşı'nın okunması ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Vali Ozan Balcı, burada yaptığı konuşmada, İdlib'de Esed rejiminin düzenlediği hain saldırıda şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, yaralı askerlere de şifa diledi.

Sultan Abdülhamid'in Türk tarihinin yetiştirdiği en büyük devlet adamlarından biri olduğuna işaret eden Balcı, "Atamız, ceddimiz olan Sultan Abdülhamit Han'ı rahmetle, minnetle, şükranla anıyorum." dedi.

Bütün atalarının memleketin, milletin imarı, ihyası, zenginleşmesi, halkın huzuru, refahı ve esenliği için çalıştıklarını anlatan Balcı, "Tarihsel olaylara bugünün gözüyle değil, o dönemin koşulları, döneme hakim olan psikolojiyle bakmak lazım. Sultan Abdülhamid olumsuz koşullarda tahta çıkıyor ama gerek basireti, gerekse dirayetiyle Türk devletinin yetiştirdiği en büyük devlet adamlarından biridir. Sadece bir devlet adamı değil, büyük bir siyaset adamı ve diplomasi uzmanıdır." ifadelerini kullandı.

Sultan Abdülhamid'in devletin modernleşmesi için de önemli işlere imza attığını dile getiren Balcı, şunları kaydetti:

"Başta eğitim kurumları olmak üzere tarımdan ormancılık, ulaşımdan iletişim faaliyetlerine kadar memleketimizin ve milletimizin imarı ve ihyası için milletimizin zenginleşmesi, yükselmesi için büyük işler yapmıştır. Sultan Abdülhamid Han'ın bir özelliği de Cumhuriyetimizi kuran büyük devlet adamlarının, onun kurduğu okullardan mezun olmasıdır. Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere... Tarihin akışı içinde Türk devletine, milletine, Türk-İslam dünyasına emeği geçen bütün devlet adamlarımız başta olmak üzere bilim adamlarımızı, kültür adamlarımızı, sanatçılarımızı, milletimizin bugüne gelmesinde fikriyle, kılıcıyla, silahıyla hizmet eden bütün atalarımızı rahmet, minnet ve şükranla anıyorum."

Programa Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, TÜGVA İl Temsilcisi Arif Hakkoz ile akademisyenler ve vatandaşlar katıldı.

Sultan Abdülhamid, Tokat, Han, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 01:02 Kaynak: AA
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